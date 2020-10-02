باريس سان جيرمان يسحق أنجيه بنتيجة تاريخية

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 23:02

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه أنجيه بستة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب حديقة الأمراء، بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

أليساندرو فلورينزي افتتح التسجيل بتسديدة رائعة لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة السابعة.

ليصير فلورينزي سادس لاعب إيطالي يسجل بقميص سان جيرمان، والأول منذ تياجو موتا في أغسطس 2017.

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ثم أضاف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 36 بعد عمل فردي رائع من كيليان مبابي من الجهة اليسرى، ليسجل البرازيلي أول أهدافه هذا الموسم.

نيمار أضاف هدفا ثالثا لفريقه في الدقيقة 47، مباشرةً بعد العودة من غرفة خلع الملابس.

لكن أنجيه قلّص الفارق وسجّل هدفه الوحيد في المباراة بالدقيقة 52 برأسية إسماعيل تراوري بعد عرضية باتريك كابيلي.

لكن الألماني يوليان دراكسلر أعاد الفارق إلى 3 أهداف مجددا بتسديدة في الدقيقة 57 بعد عرضية ميتشل باكير.

ثم أضاف البديل السنغالي إدريسا جانا جوي الهدف الخامس في الدقيقة 71.

قبل أن يختتم مبابي الأهداف بعد لعبة جماعية مميزة بدأها نيمار وأكملها الإسباني بابلو سارابيا من الجهة اليسرى، وأودعها الشاب الفرنسي الرائع في الشباك بتسديدة صاروخية بالدقيقة 84.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.

فيما تجمّد رصيد أنجيه عند 9 نقاط في المركز الثامن.

الفوز تاريخي، لأنه الأكبر لـ باريس سان جيرمان في تاريخ مواجهاته مع أنجيه، إذ كانت 5-0 هي النتيجة الأكبر سابقا بينهما.

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