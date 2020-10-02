قائمة إيطاليا – عودة فيراتي وأوجبونا.. وغياب إنسيني وتونالي

أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن قائمة بلاده للتوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

واستدعى مانشيني 34 لاعبا، استعدادا لخوض إيطاليا 3 مباريات.

وشهدت القائمة عودة ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان بعد غيابه عن التجمع الدولي السابق للإصابة.

ويعود المدافع أنجيلو أوجبونا لاعب وست هام يونايتد للظهور بعد غياب طويل، إذ يرجع استدعائه الأخير إلى مارس 2018، وآخر مباراة دولية إلى سبتمبر 2016.

وعرفت القائمة غياب لورينزو إنسيني جناح نابولي للإصابة، والأمر نفسه ينطبق على نيكولو زانيولو لاعب روما الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي بالتوقف الدولي السابق.

كما يعود إيميرسون بالميري لاعب تشيلسي، وفينتشينزو جريفو لاعب فرايبورج.

فيما غاب ماتيا كالدارا مدافع أتالانتا، وساندرو تونالي لاعب وسط ميلان.

وتخوض إيطاليا مباراة ودية أمام مولدوفا يوم أكتوبر في مدينة فلورنسا.

ثم تحل إيطاليا ضيفة على بولندا يوم 11 أكتوبر في دوري الأمم الأوروبية، ثم تستقبل هولندا بمدينة بيرجامو يوم 14 أكتوبر ضمن منافسات نفس البطولة.

قائمة إيطاليا:

حراسة المرمى: أليسيو كرانيو (كالياري) – جيانلويجي دوناروما (ميلان) – ماركو سيلفيستري (هيلاس فيرونا) – سالفاتوري سيريجو (تورينو)

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) – كريستيانو بيراجي (فيورنتينا) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – جيورجيو كيليني (يوفنتوس) – دانيلو دامبروسيو (إنتر ميلان) – إيميرسون بالميري (تشيلسي الإنجليزي) – أليساندرو فلورينزي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – مانويل لاتزاري (لاتسيو) – جيانلوكا مانشيني (روما) – أنجيلو أوجبونا (وست هام يونايتد الإنجليزي) – ليوناردو سبيناتزولا (روما)

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان) – جياكومو بونافينتورا (فيورنتينا) – جايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا) – بريان كريستانتي (روما) – جورجينيو (تشيلسي الإنجليزي) – مانويل لوكاتيلي (ساسولو) – لورينزو بيليجريني (روما) – ستيفانو سينسي (إنتر ميلان) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو) – دومينيكو بيراردي (ساسولو) – فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) – فيديريكو كييزا (فيورنتينا) – ستيفان الشعراوي (شانجهاي شينوا الصيني) – فينتشينزو جريفو (فرايبورج الألماني) – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – مويس كين (إيفرتون الإنجليزي) – كيفن لاسانيا (أودينيزي) – ريكاردو أورسوليني (بولونيا)

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