مدرب وست بروميتش: حجازي خاض مباراة ودية كاملة وبات لائقا

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 21:06

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

كشف سلافين بيليتش المدير الفني لـ وست بروميتش ألبيون، عن حالة لاعبه المصري أحمد حجازي.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش ألبيون

وست بروميتش ألبيون

المدافع الدولي المصري عانى من إصابة مطلع الموسم، أبعدته عن مباريات فريقه الرسمية حتى اللحظة.

وخاض وست بروم مباراة ودية أمام إم كي دونز خلف أبواب مغلقة الأسبوع الفائت، مواجهة أعلن بيليتش عن مشاركة حجازي فيها كاملةً.

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وقال بيليتش: "أحمد بدأ التدرب يوم الإثنين، ولعب مباراة إم كي دونز كاملة".

وأضاف: "لقد عاد وصار لائقا الآن".

وأوضح: "المباراة كانت مفيدة للاعبين الذين لم يشاركوا أمام تشيلسي".

وأشار: "فيليب كروفينوفيتش لعب 20 دقيقة، لم ينضم إلينا سوى يوم الإثنين، لكنه كان يتدرب بجدية في بنفيكا، إلا أنه كان تدريبا فرديا".

ويحل وست بروميتش ضيفا على ساوثامبتون ظُهر الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وست بروميتش العائد مؤخرا للدوري الإنجليزي الممتاز يحتل المركز 17 بنقطة واحدة من تعادل في 3 مباريات.

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