قائمة بيراميدز – حضور السعيد وأنتوي أمام المقاصة

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 20:30

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - حرس الحدود

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة مصر للمقاصة.

بيراميدز يحل ضيفا على مصر للمقاصة غدا السبت في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد المقاصة في المركز السابع بـ40 نقطة.

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قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: مهدي سليمان – أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي – طارق طه – ويلفريد – كانون – علي جبر – محمد عطوة – أحمد أيمن منصور

الوسط: نبيل عماد دونجا – عمر جابر – إيريك تراوري – محمد فتحي – أحمد توفيق – عبد الله السعيد – محمد فاروق – إبراهيم حسن – عمر العيوني – محمود حمادة – إبراهيم عادل

الهجوم: جون أنتوي – دودو الجباس

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