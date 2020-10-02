معارو الزمالك – روقا لـ في الجول: أريد العودة ولم يتحدث معي أحد.. لن أخرج معارا مجددا

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 20:16

كتب : إبراهيم رمضان

محمد أشرف روقة - الزمالك - الداخلية

من يعود ومن يرحل، ومن تتجدد إعارته مجددا من الزمالك إلى فريق آخر؟

معارو الزمالك، ملف هام على طاولة إدارة الزمالك وجهازه الفني قبيل فتح باب الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.

FilGoal.com يحاور لاعبي الزمالك المعارين للخارج، للوقوف على موقفهم من الموسم المقبل. هل سيعودون؟ هل تحدث معهم النادي أم لم تتم تلك الخطوة حتى الآن.

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محمد أشرف "روقا" لاعب وسط طلائع الجيش أحد هؤلاء. خرج معارا في الموسم الماضي إلى إنبي، ثم إلى طلائع الجيش هذا الموسم.

وقال أشرف "روقا" لـFilGoal.com: "حتى الآن، لم يتحدث معي أي مسئول بخصوص عودتي للفريق خلال الموسم المقبل".

وأضاف "سمعت أخبار وتقارير خلال الفترة الماضية أثناء وجود باتريس كارتيرون تقول بأنني سأعود، ولكن بشكل رسمي لم يتحدث معي أحد".

روقا أتبع "قبل انتهاء الدوري الحالي سأجلس معهم أو سيقوم وكيلي بعقد جلسة مع مسئولي الزمالك لأنني منشغل باللقاءات المتبقية مع الجيش، وذلك من أجل تحديد موقفي بشكل نهائي مع الفريق الأبيض".

وأتم "عقدي مع الزمالك ممتد لموسمين قادمين.خروجي كمعار مرة أخرى صعب جدا بالنسبة لي. بنسبة كبيرة في حالة عدم عودتي للزمالك، سأجلب عرضا مناسبا للنادي وأرحل بشكل نهائي. بالتأكيد لدي رغبة وأتمنى العودة للفريق والمشاركة في الموسم المقبل، لكن القرار في يد مجلس وجهاز الزمالك".

صاحب الـ25 عاما لعب الموسم الماضي معارا لنادي إنبي، وكذلك بدأ الموسم الحالي معهم قبل أن يخوض النصف الثاني من الموسم معارا لنادي طلائع الجيش.

وانضم روقا لنادي الزمالك في 2017 قادما من طلائع الجيش، ولعب معهم لموسم واحد فقط.

روقا شارك في موسم 2017/2018 بـ 14 مباراة مع الزمالك. سجل فيهم 5 أهداف وصنع هدفين.

وشارك روقا هذا الموسم في 13 مباراة مع طلائع الجيش حتى الآن، لم يسجل فيهم أو يصنع.

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