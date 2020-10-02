قائمة أوروجواي – استبعاد كافاني.. وتواجد سواريز وموهبة بنفيكا الجديدة أمام تشيلي والإكوادور

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

أوروجواي

أعلن أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، عن قائمة من 23 لاعبا لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

أوروجواي تستقبل تشيلي في مونتيفيديو يوم 8 أكتوبر المقبل، قبل أن تحل ضيفة على الإكوادور في كيتو يوم 13 من الشهر نفسه.

وشهدت القائمة استدعاء عدة أسماء كبيرة، مثل لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد، ودييجو جودين مدافع كالياري، وفيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، ورونالد أراوخو مدافع برشلونة، ولوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال، ورودريجو بينتانكور لاعب وسط يوفنتوس.

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فيما غاب المخضرم إدينسون كافاني غير المرتبط بأي نادٍ، إذ لم يخض مباريات تنافسية منذ مارس الماضي.

خوسيه ماريا خيمينيز مدافع أتليتكو مدريد خرج أيضا من القائمة، بجانب – دييجو لاكسالت لاعب ميلان الإيطالي.

وجاءت قائمة أوروجواي كالتالي:

حراسة المرمى: رودريجو مونيوز (سيرّو بورتيرو الباراجوياني) – مارتين سيلفا (ليبرتاد الباراجوياني) – مارتين كامبانيا (الباطن السعودي)

الدفاع: دييجو جودين (كالياري الإيطالي) – سيباستيان كواتيس (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – رونالد أراوخو (برشلونة الإسباني) – مارتين كاسيريس (فيورنتينا الإيطالي) – داميان سواريز (خيتافي الإسباني) – ماتياس فينيا (بالميراس البرازيلي).

الوسط: ماورو أرامباري (خيتافي الإسباني) – لوكاس توريرا (أرسنال الإنجليزي) – فيدي فالفيردي (ريال مدريد الإسباني) – رودريجو بينتانكور (يوفنتوس الإيطالي) – نايتان نانديز (كالياري الإيطالي) – نيكولاس دي لا كروز (ريفر بليت الأرجنتيني) – بريان رودريجيز (لوس أنجلوس الأمريكي).

الهجوم: دييجو روسي (لوس أنجلوس الأمريكي) – جورجيان دي أراسكيتا (فلامنجو البرازيلي) – جوناثان رودريجيز (كروز آزول المكسيكي) – لويس سواريز (برشلونة الإسباني) – ماكسي جوميز (فالنسيا الإسباني) – كريستيان ستواني (جيرونا الإسباني) – داروين نونييز (بنفيكا البرتغالي).

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