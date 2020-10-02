رسميا – دون إغفال المفقودين.. مايورال ينتقل رسميا إلى روما

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 18:55

كتب : FilGoal

بورخا مايورال - روما

أعلن نادي روما عن التعاقد مع بورخا مايورال قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وذكر روما أن قيمة الإعارة تبلغ 2 مليون يورو، ويحتوي العقد على بند يسمح له بتفعيل الشراء بشكل نهائي.

روما سيدفع 15 مليون يورو لـ ريال مدريد حال قرر تفعيل بند الشراء خلال موسم 2020\2021، وسيدفع 20 مليون يورو حال تفعيل البند في الموسم الثاني، 2021\2022.

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وأعلن روما عن صفقة مايورال بطريقة داعمة للجانب الإنساني.

النادي الإيطالي أبرز صور عدة مفقودين من حول العالم والأرقام الهاتفية التي يمكن التواصل معها حال العثور عليهم وآخر تاريخ لظهورهم، وهؤلاء الأشخاص هُم: الأمريكي جراهام، والإسبانية سيمونا كاميليا، والأمريكي ديفيد دوكيتي، والإيطالية إيلينا ميرونا، والإنجليزي حامد خان، والكينية هيلدا نجيندو، والأمريكية كيرا سانشيز، والبلجيكي مالك شوريا.

وصرّح مايورال للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا ممتن لانضمامي أخيرا إلى روما، كانت عدة أيام عصيبة، لكن الأهم أن كل شيء تم بنجاح في النهاية".

وأضاف: "إنه لشرف أن أمثّل ناديا تاريخيا مثل روما، أنا ممتن للنادي للثقة التي أبداها في شخصي".

وأتم: "سأعطي كل شيء للنادي وأتمنى أن أجعل جماهيرنا فخورة".

وكان مايورال قد خاض مباراته الأخيرة مع ريال مدريد مساء الأربعاء عند دخوله بديلا في اللحظات الأخيرة خلال الفوز على بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ولعب مايورال في الموسمين السابقين معارا لـ ليفانتي، وسجّل معه 14 هدفا في 69 مباراة.

مايورال (23 عاما) برز في 2015 عندما قاد منتخب إسبانيا تحت 19 عاما للفوز ببطولة أوروبا، وتوج هدافا للمسابقة.

وتم تصعيد مايورال للفريق الأول لـ ريال مدريد لأول مرة في نفس العام، قبل أن يخرج معارا لـ فولفسبورج، ولـ ليفانتي لاحقا.

وكان مايورال المهاجم الثاني لـ ريال مدريد في موسم 2017\2018، وسجّل وقتها 7 أهداف في 24 مشاركة، وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا.

ويعد مايورال الإسباني الخامس في روما، بعد باو لوبيز، وبيدرو رودريجيز، وكارليس بيريز، وجونزالو فيار.

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