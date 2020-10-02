أول رسالة من محمد يوسف بعد تولي موسيماني تدريب الأهلي

وجه محمد يوسف لاعب ومدرب النادي الأهلي السابق، رسالة دعم لفريقه السابق بعد تولي بيتسو موسيماني تدريب الفريق.

وكتب محمد يوسف عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "كل الدعم للنادي الأهلي العظيم في الفترة القادمة وبالتوفيق للجهاز الفني الجديد بقيادة بيتسو موسيماني ومعاونيه، وإن شاء الله قادرين على تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة".

وأضاف "أتشرف وأفتخر أني أحد أبناء هذا الكيان الكبير وكل التوفيق والدعم لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب".

يوسف أتم "أرجو من كل جماهير الأهلي مساندة الفريق في كل ما هو قادم وندعو الله التوفيق لنادينا الحبيب".

اسم محمد يوسف طُرح بقوة لتدريب الأهلي خلفا لـ ريني فايلر الذي رحل عن الفريق قبل أيام، إلا إن النادي استقر في النهاية على بيتسو موسيماني.

وأعلن الأهلي تولي بيتسو موسيماني المدرب الجنوب إفريقي، تدريب الفريق بشكل رسمي، ووصل المدرب إلى مصر صباح اليوم الجمعة.

محمد يوسف لعب في الأهلي لمدة 10 سنوات خلال الفترة من 1989 إلى 1999، قبل أن يحترف في الدوري التركي لمدة ثلاثة مواسم ويعود لمصر عبر بوابة إنبي ويعتزل كرة القدم عام 2004.

وتواجد يوسف في الجهاز الفني للنادي الأهلي كمدرب مساعد خلال الفترة من 2009 إلى 2013، قبل أن يتولى مهمة الرجل الأول في موسم 2013/2014.

واستطاع يوسف الفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2013 وكأس السوبر الإفريقي 2014 خلال تدريب الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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