رسميا - فياريال يعلن ضم هيثم حسن ذو الأصول المصرية

أعلن نادي فياريال ضم هيثم حسن اللاعب الفرنسي ذو الأصول المصرية التونسية لصفوفه من نادي شاتورو الفرنسي بعقد يمتد لـ4 مواسم.

وقال البيان الرسمي: "اللاعب صاحب الـ19 عاما هو دولي فرنسي مع منتخبات الشباب، ويمكنه اللعب في الجناح ووسط الملعب، وسيعزز فريق ميجيل ألفاريز".

ميجيل ألفاريز هو مدرب فياريال ب، ما يعني أن هيثم سيلعب لفريق ب وليس الفريق الأول بعد.

ووصف البيان الرسمي اللاعب بـ"خطير ومهاري حينما تكون الكرة بين قدميه، ويمتلك يسارية رائعة".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق متابعة حسام البدري مدرب المنتخب، للاعب المصري وذلك بعد الحصول على مجموعة من الفيديوهات الخاصة بـ مبارياته مع فريقه. (طالع التفاصيل)

وفي الإطار ذاته، يسعى الاتحاد التونسي لكرة القدم للحصول على موافقة هيثم حسن من أجل تمثيل منتخب النسور. (طالع التفاصيل)

ولد هيثم حسن في باريس في 2002 لأب مصري وأم تونسية ويعيش في فرنسا ويلعب في صفوف نادي شاتورو في الدرجة الثانية.

بدأ في فريق 17 سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق 19 سنة، قبل أن يبدأ في يوليو 2019 اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي.

ويجيد هيثم حسن اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك الأيمن ، وسبق له اللعب لمنتخب فرنسا تحت 18 عاما.