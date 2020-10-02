أسفرت قرعة الدوري الأوروبي عن مجموعات في المتناول لأندية أرسنال وتوتنام وروما بينما يصطدم ميلان بسيلتيك وليل.

ويشارك 48 ناديا في دور المجموعات للبطولة القارية، تقسمهم القرعة على 12 مجموعة تضم كل مجموعة 4 أندية.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة 1: روما - يانج بويز - كلوج - سسكا صوفيا

المجموعة 2: أرسنال - رابيد فيينا - مولده - دندالك

المجموعة 3: باير ليفركوزن - سلافيا براج - هبويل بئرسبع - نيس

المجموعة 4: بنفيكا - ستاندر دو لييج - رينجرز - ليخ بوزنان

المجموعة 5: أيندهوفن - باوك - غرناطة - أومونيا

المجموعة 6: نابولي - ريال سوسييداد - ألكمار - ريجيكا

المجموعة 7: سبورتينج براجا - ليستر سيتي - أيك أثينا - زوريا لوانسك

المجموعة 8: سيلتيك - سبارتا براج - ميلان - ليل

المجموعة 9: فياريال - كاراباج - مكابي تل أبيب - سيفاسبور

المجموعة 10: توتنام - لودوجوريتس - لاسك - رويال أنتفيرب

المجموعة 11: سسكا موسكو - دينامو زغرب - فاينورد - فولفسبرجر

المجموعة 12: جينت - ريد ستار - هوفنهايم - سلوفان ليبيريك

🔴 #قرعة_الدوري_الأوروبي - مجموعات سهلة لـ أرسنال وتوتنام وروما.. وميلان يواجه سيلتيك 12 مجموعة يتأهل فريقان من كل مجموعة وينضم لهم 8 فرق من دوري أبطال أوروبا لتكوين دور الـ 32 🏆 pic.twitter.com/z6lFu550LD — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 2, 2020

وينطلق دور المجموعات في 22 أكتوبر الجاري وينتهي في 10 ديسمبر.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32 وينضم إليهم 8 فرق تحتل المركز الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب إنرجا بمدينة جدانسك البولندية المباراة النهائية في 26 مايو المقبل.

وتوج إشبيلية بالبطولة في الموسم الماضي وهو أكثر المتوجين بها عبر التاريخ برصيد 6 ألقاب.

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