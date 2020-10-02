كلوب ينافس أنشيلوتي.. تعرف على المرشحين لمدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" عن المرشحين الأربعة للفوز بجائزة مدرب شهر سبتمبر في المسابقة.

وأوضح الموقع الرسمي لبريميرليج أن المرشحين هم يورجن كلوب وكارلو أنشيلوتي وبرندان رودجرز ودين سميث مدربو ليفربول وإيفرتون وليستر سيتي وأستون فيلا.

فماذا قدم الرباعي؟

فاز يورجن كلوب في كل مبارياته الثلاثة التي خاضها وسجل فريقه تسعة أهداف واستقبل أربعة.

وبالمثل فاز أنشيلوتي في كل مبارياته الثلاثة وسجل التوفيز معه ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة، وتعد هذه أفضل انطلاق لإيفرتون منذ موسم 1993-1994.

فيما لم يسجل أي فريق أهدافا أكثر من الـ12 الذين سجلهم ليستر سيتي مع رودجرز الذي قاد الثعالب للفوز في كل المباريات الثلاثة.

واستقبل ليستر سيتي أربعة أهداف فقط حتى الآن.

وبالنسبة لأستون فيلا فهو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي أهداف حتى الآن وفاز في أول مباراتين له وله لقاء مؤجل ضد مانشستر سيتي.