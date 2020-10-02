كلوب ينافس أنشيلوتي.. تعرف على المرشحين لمدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 13:25

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كارلو أنشيلوتي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" عن المرشحين الأربعة للفوز بجائزة مدرب شهر سبتمبر في المسابقة.

وأوضح الموقع الرسمي لبريميرليج أن المرشحين هم يورجن كلوب وكارلو أنشيلوتي وبرندان رودجرز ودين سميث مدربو ليفربول وإيفرتون وليستر سيتي وأستون فيلا.

فماذا قدم الرباعي؟

أخبار متعلقة
"غير فعال".. تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية خاميس رودريجيز ينافس ماني وفاردي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لوكاكو يحصد جائزة لاعب الموسم في الدوري الأوروبي 2019-2020

فاز يورجن كلوب في كل مبارياته الثلاثة التي خاضها وسجل فريقه تسعة أهداف واستقبل أربعة.

وبالمثل فاز أنشيلوتي في كل مبارياته الثلاثة وسجل التوفيز معه ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة، وتعد هذه أفضل انطلاق لإيفرتون منذ موسم 1993-1994.

فيما لم يسجل أي فريق أهدافا أكثر من الـ12 الذين سجلهم ليستر سيتي مع رودجرز الذي قاد الثعالب للفوز في كل المباريات الثلاثة.

واستقبل ليستر سيتي أربعة أهداف فقط حتى الآن.

وبالنسبة لأستون فيلا فهو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي أهداف حتى الآن وفاز في أول مباراتين له وله لقاء مؤجل ضد مانشستر سيتي.

كلوب أنشيلوتي برندان رودجرز دين سميث
نرشح لكم
أخر الأخبار
فوتبول إيطاليا: دارميان يخضع للفحص الطبي للانتقال لـ إنتر 7 دقيقة | أوروبا
قرعة الدوري الأوروبي - مجموعات سهلة لـ أرسنال وتوتنام وروما.. وميلان يواجه سيلتيك 37 دقيقة | أوروبا
كلوب ينافس أنشيلوتي.. تعرف على المرشحين لمدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لوكاكو يحصد جائزة لاعب الموسم في الدوري الأوروبي 2019-2020 ساعة | أوروبا
"غير فعال".. تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
خاميس رودريجيز ينافس ماني وفاردي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
ساوثجيت يرد على مورينيو: هناك 55 مليون شخص يعولون على هاري كين ساعة | أوروبا
على لوحات السيارات.. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك