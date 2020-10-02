"غير فعال".. تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 12:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح بكرة الهاتريك مع أليسون بعد لقاء ليفربول وليدز

خسر ليفربول من أرسنال بركلات الترجيح في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة بعد 90 دقيقة انتهت بالتعادل السلبي.

محمد صلاح شارك كأساسي وخرج في الدقيقة 63، بعدما خاض الإثنين الماضي لقاء الفريقين في إطار الدور الإنجليزي كاملا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما للاعبي الفريق من 1 لـ 10.

أخبار متعلقة
كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري البدري: صلاح يتابع استعدادات توجو عن كثب.. وتمنيت أن يصبح هؤلاء مصريين لضمهم روبرتسون: لو أحرز صلاح الهدف الذي سجلته في أرسنال لشعر بالسعادة تنس - ميار شريف: دعم محمد صلاح رائع.. وأتمنى أن يجيبني على تلك الأسئلة

وجاء تقييم صلاح متباينا بين 5 و6 درجات، ليحصل على متوسط 5.4 متساويا مع ويلسون كأقل لاعبي الريدز تقييما في المباراة.

الصربي ماركو جروجيتش حصد التقييم الأعلى للاعبي ليفربول بـ 7.6.

“ليلة للنسيان” كان التعليق على أداء ويلسون والذي تساوى مع صلاح "غير فعال" في تلك المباراة على حسب وصف موقع "thisisanfield".

ويستعد ليفربول للقاء أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.

ليفربول أرسنال محمد صلاح كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
أخر الأخبار
فوتبول إيطاليا: دارميان يخضع للفحص الطبي للانتقال لـ إنتر 7 دقيقة | أوروبا
قرعة الدوري الأوروبي - مجموعات سهلة لـ أرسنال وتوتنام وروما.. وميلان يواجه سيلتيك 37 دقيقة | أوروبا
كلوب ينافس أنشيلوتي.. تعرف على المرشحين لمدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لوكاكو يحصد جائزة لاعب الموسم في الدوري الأوروبي 2019-2020 ساعة | أوروبا
"غير فعال".. تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
خاميس رودريجيز ينافس ماني وفاردي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
ساوثجيت يرد على مورينيو: هناك 55 مليون شخص يعولون على هاري كين ساعة | أوروبا
على لوحات السيارات.. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك