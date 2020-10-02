"غير فعال".. تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية

خسر ليفربول من أرسنال بركلات الترجيح في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة بعد 90 دقيقة انتهت بالتعادل السلبي.

محمد صلاح شارك كأساسي وخرج في الدقيقة 63، بعدما خاض الإثنين الماضي لقاء الفريقين في إطار الدور الإنجليزي كاملا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما للاعبي الفريق من 1 لـ 10.

وجاء تقييم صلاح متباينا بين 5 و6 درجات، ليحصل على متوسط 5.4 متساويا مع ويلسون كأقل لاعبي الريدز تقييما في المباراة.

الصربي ماركو جروجيتش حصد التقييم الأعلى للاعبي ليفربول بـ 7.6.

“ليلة للنسيان” كان التعليق على أداء ويلسون والذي تساوى مع صلاح "غير فعال" في تلك المباراة على حسب وصف موقع "thisisanfield".

ويستعد ليفربول للقاء أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.

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