خاميس رودريجيز ينافس ماني وفاردي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" عن المرشحين الثمانية للفوز بجائزة لاعب شهر سبتمبر في المسابقة.

والمرشحون للفوز بالجائزة هم جيمي فاردي وتيموثي كاستاني من ليستر سيتي، خاميس روردريجيز ودومينيك كالفرت ليفين من إيفرتون.

هذا بالإضافة لساديو ماني من ليفربول وطارق لامبتي من برايتون وهاري كين مهاجم توتنام وباتريك بامفورد من ليدز يونايتد.

وقدم كل من المرشحين الثمانية التالي خلال مباريات الشهر:

باتريك بامفورد

شارك مع ليدز في ثلاث مباريات وسجل ثلاثة أهداف ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يحقق ذلك الأمر في أول مشاركاته مع الفريق.

دومينيك كالفرت ليفين

سجل المهاجم الإنجليزي خمسة أهداف في ثلاث مباريات من بينهم أول هاتريك له في المسابقة.

تيموثي كاستاني

الجناح البلجيكي صنع هدفين ضد بيرنلي ومانشستر سيتي وساهم في انطلاقة ليستر الرائعة بالفوز في أول ثلاث مباريات.

هاري كين

سجل كين هدفا وصنع خمسة في ثلاث مباريات مع توتنام.

وأصبح كين ثاني مهاجم في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم في تسجيل خمسة أهداف في مباراتين مختلفتين بعدما صنع أربعة أهداف وسجل هدفا ضد ساوثامبتون.

طارق لامبتي

صاحب الـ20 عاما كان أساسيا في الثلاث مباريات مع فريقه في الدوري وصنع هدفا ضد تشيلسي، وفاز بركلتي جزاء ضد نيوكاسل ومانشستر يونايتد.

ساديو ماني

اللاعب السنغالي سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات مع ليفربول خلال شهر سبتمبر.

خاميس رودريجيز

اللاعب الكولومبي تألق سريعا مع إيفرتون وسجل هدفا وصنع مثله في ثلاث مباريات.

جيمي فاردي

المهاجم الإنجليزي سجل خمسة أهداف مع ليستر سيتي من بينهم هاتريك ضد مانشستر سيتي.