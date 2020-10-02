مواعيد مباريات الجمعة 2 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة – الإسماعيلي يواجه سموحة

تتواصل إثارة الدوري المصري في الجولات الأخيرة خاصة في صراع الهبوط.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 2 أكتوبر والقنوات الناقلة.

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حرس الحدود يستضيف الإنتاج الحربي في تمام الخامسة والنصف وتعرض المباراة على قناة تايم سبورت.

فيما تقام مواجهة الإسماعيلي وسموحة في تمام الثامنة والنصف وتذاع عبر أون تايم سبورت 1.

وتستهل الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بمواجهة تجمع بين فيورنتينا وسامبدوريا وتعرض على بي إن سبورتس 4.

فيما يستضيف باريس سان جيرمان ضيفه أنجيه في تمام التاسعة مساءً وتعرض عبر بي إن سبورتس 6.

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