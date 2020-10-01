أيام الحسم بدأت.. لاتسيو يعلن وصول بيريرا
الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 19:05
كتب : FilGoal
اقترب سوق الانتقالات الصيفية من الإغلاق، لتبدأ الأيام الأخيرة التي دائما ما تكون نارية. أيام الحسم بدأت بإعلان نادي لاتسيو الإيطالي وصول البرازيلي أندرياس بيريرا إلى إيطاليا تمهيدا للانضمام لـ الفريق.
أندرياس بيريرا
النادي : لاتسيو
وأعلن لاتسيو وصول بيريرا اليوم الخميس تمهيدا للانتقال إلى الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من مانشستر يونايتد.
ومن المنتظر أن يخضع بيريرا لفحوصات الكشف الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل أن يوقع عقود انضمامه للفريق الإيطالي.
صفقة بيريرا من يونايتد لـ لاتسيو ستكون على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع أحقية الشراء.
وكانت التقارير الإيطالية والإنجليزية قد كشفت أنه في حالة أراد لاتسيو ضم اللاعب بشكل نهائي، سيكون عليه دفع 27 مليون يورو قيمة بند أحقية الشراء.
😉 Andreas #Pereira è arrivato nella Capitale! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/MJb2CgIjdo— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 1, 2020
لاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ 24 عاما شارك مع مانشستر يونايتد في 75 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.
انضمام بيريرا لنسور العاصمة الإيطالية يمنح الفريق مزيدا من الخيارات عقب العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد 12 عاما من الغياب.
لاتسيو تواجد في المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا رفقة بوروسيا دورتموند الألماني وزينيت الروسي وكلوب بروج.
اقرأ أيضا:
رسالة من موسيماني لجماهير الأهلي