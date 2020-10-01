أيام الحسم بدأت.. لاتسيو يعلن وصول بيريرا

اقترب سوق الانتقالات الصيفية من الإغلاق، لتبدأ الأيام الأخيرة التي دائما ما تكون نارية. أيام الحسم بدأت بإعلان نادي لاتسيو الإيطالي وصول البرازيلي أندرياس بيريرا إلى إيطاليا تمهيدا للانضمام لـ الفريق.

وأعلن لاتسيو وصول بيريرا اليوم الخميس تمهيدا للانتقال إلى الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من مانشستر يونايتد.

ومن المنتظر أن يخضع بيريرا لفحوصات الكشف الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل أن يوقع عقود انضمامه للفريق الإيطالي.

صفقة بيريرا من يونايتد لـ لاتسيو ستكون على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع أحقية الشراء.

وكانت التقارير الإيطالية والإنجليزية قد كشفت أنه في حالة أراد لاتسيو ضم اللاعب بشكل نهائي، سيكون عليه دفع 27 مليون يورو قيمة بند أحقية الشراء.

لاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ 24 عاما شارك مع مانشستر يونايتد في 75 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.

انضمام بيريرا لنسور العاصمة الإيطالية يمنح الفريق مزيدا من الخيارات عقب العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد 12 عاما من الغياب.

لاتسيو تواجد في المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا رفقة بوروسيا دورتموند الألماني وزينيت الروسي وكلوب بروج.

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