موسيماني يودع جمهور صنداونز بالدموع

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 12:55

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - صن داونز

بدا بيتسو موسيماني، المدرب الذي بات قاب قوسين أو أدنى من قيادة الأهلي، متأثرا بشدة أثناء توديع جمهور لفريق ماميلودي صن داونز في مطار بجنوب إفريقيا.

ويستعد الجنوب إفريقي للتحرك صوب القاهرة لخلافة السويسري ريني فايلر في قيادة القافلة الحمراء.

ولم يتمالك موسيماني (56 عاما)، المتوج مع صنداونز بدوري أبطال إفريقيا 2016، دموعه وهو يودع جمهورا أصر على التقاط الصور معه في المطار، وذلك في بث مباشر عبر حسابه في إنستجرام.

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وعلم FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع موسيماني ليقود الفريق بداية من مواجهة المقاولون العرب يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وسيوقع موسيماني، اللاعب الأسبق لأورلاندو بايرتس والسد، على عقد مدته سنتين مع الأهلي.

ودرب موسيماني منتخب بافانا بافانا لمدة سنتين قبل أن يقود صندوانز من ديسمبر 2012.

وتوج موسيماني بعشرة ألقاب مع صنداونز.

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