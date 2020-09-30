صنداونز في بيان رسمي: وافقنا على رحيل موسيماني لتدريب "نادي مصري كبير"

نشر نادي ماميلودي صنداونز بيانا رسميا أعلن من خلاله موافقة باتريك موتسيبي على رحيل بيتسو موسيماني مدرب الفريق لتدريب "نادي مصري كبير".

وصرح موتسيبي في بيانه قائلا: "بيتوس ووكيله موريا تيجالي والتي هي أيضا زوجته، أطلعوني على وجود مفاوضات من نادي مصري كبير للحصول على خدماته".

وتابع "صنداونز يعلم حول المفاوضات الجارية بين موسيماني والنادي المصري وكذلك أندية شمال إفريقيا".

وأردف "عبرت خلال الأعوام القليلة الماضية عن دعمي لرحيل بيتسو موسيماني عن صنداونز للتدريب في شمال إفريقيا أو أوروبا أو منتخب جنوب إفريقيا".

وواصل "لاعبو كرة القدم والمدربين في بعض الأحيان يكون لديهم عدم استمرارية أو تأكيد حول مستقبلهم ويجب أن يطاردوا الفرص الجديدة أينما سنحت ويستقبلون المكافأة".

وتابع "استقبلت الرسالة العاطفية التي نشرها بيتسو وأنا فخور للغاية بما حققه مع النادي، بيتسو كان واحدا من أنجح المدربين في تاريخ صنداونز وسيظل دوما عضوا في عائلة النادي، أتمنى له ومويرا وعائلته الأفضل على الإطلاق وآمل أن أراه مدربا في أوروبا قريبا".

وأكمل البيان: "ماميلودي صنداونز سيعلن في وقت قريب مدربه الجديد والتغييرات التي طرأت عليه، الفريق تطور على مدار السنوات ودرب لديه مدربين محليين جيدين للغاية ولديهم طاقم فني قوي".

أتم الأهلي اتفاقه مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليخلف المدرب السويسري ريني فايلر في تدريب الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن موسيماني سيوقع على عقد لتدريب الأهلي لمدة سنتين بناء على رغبته، يوقعه عندما يصل إلى القاهرة في الساعات المقبلة.

ويجلب موسيماني معه 3 مساعدين، هم رولاني موكوينا كمدرب مساعد، وكابيلو رانجوانا كمدرب أحمال، وموسي ماتلابا كمحلل أداء، وهو ما يفتح الباب لاستمرار الإيطالي ميشيل إياناكوني مدرب الحراس مع الفريق. (طالع التفاصيل)

المدرب الجنوب الإفريقي، حسبما علم FilGoal.com، حظى بتأييد وموافقة داخل لجنة التخطيط، بسبب أسبقية تتويجه بالبطولة في 2016 وكذلك خبرته العريضة في العمل بالقارة السمراء.

ما وقف أيضا في صف ترشيح موسيماني، هو معرفته بالأهلي ولاعبيه، وبالفرق الثلاث المتنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، الزمالك والوداد والرجاء.

إجادة موسيماني للتعامل النفسي مع اللاعبين، والقبول الذي يحظى به جماهيريا من وجهة نظر لجنة التخطيط، كان سببا في ترشيحه بالفعل.

وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.

موسيماني قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

وكان موسيماني قد جدد تعاقده في شهر مايو الماضي مع صنداونز لـ4 مواسم.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيوجه الشكر إلى مدربه الحالي ريني فايلر عقب مواجهة الترسانة، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود. (طالع التفاصيل)