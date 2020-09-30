وداع عاطفي من موسيماني لـ صنداونز: سأخرج إلى رحلة جديدة خارج حدود منطقة راحتي

أصدر بيتسو موسيماني مدرب صنداونز السابق، والذي أتم اتفاقه مع الأهلي، بيانا رسميا، يودع فيه الفريق الذي دربه لمدة 8 سنوات.

وقال موسيماني: "بشعور من الألم والحزن، أترك ماميلودي صنداونز، قبلت عرضا من فريق دولي.

وأضاف: "صنداونز كان عائلتي لمدة 8 سنوات، رئيس النادي باتريس موتسيبي كان بمثابة الأب والمعلم والصديق وكاتم الأسرار، لم يكن يمكن أن أتركه أو أترك صنداونز".

وأكمل "سأرحل، وأنا أحمل روح الأمة الصفراء (لقب صنداونز) معي".

وأردف "بعد الفوز بـ 5 ألقاب دوري مع صنداونز، ليصل رصيد الفريق إلى 10 ألقاب، كيف يمكنني أن أجد الرحيل سهلا؟ كيف أودع العائلة هنا والإدارة والنادي والجماهير".

وشدد "من كل قلبي، أنا سعيد أن رئيس النادي بارك خطوتي الجديدة، لم أتوقع أقل من رجل كان جيدا وكريما معي، هو نوعية القائد التي قد تودها أي عائلة أو ناد أو شركة أو بلد، لقد تشرفت بالحصول على بعض من حكمته".

وأكد "نجاحي هو نجاحه، لولاه لما حققت نصف ما حققته، أترك عائلة صنداونز وأنا أعرف أن روابطنا من الصعب أن تتكسر، طريقنا سيتقابل مرة أخرى، هذا ليس طلاقا من صنداونز".

وأعلن "سأخرج إلى رحلة جديدة خارج حدود منطقة راحتي، وأعرف أن صنداونز سيستعمل هذا الأمر لوضع رؤية جديدة".

وأوضح "كان لدي 4 سنوات متبقية في عقدي، لكن تلك الفرصة كانت كبيرة للغاية، ولم تكن لتأت لي دون أن أكون جزءا من صنداونز وقيادته للفوز بدوري أبطال إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم للأندية".

وأتم "سأعترف أن هناك أخطاء حدثت في مسيرتي، ولكن كان هناك ضحكات وانتصارات أكبر، سآخذ هذه الأمور معي إلى تجربتي الجديدة. عن كل أخطائي أعتذر للرئيس وللنادي، وأتمنى لهم التوفيق في الدفاع عن الألقاب".

أتم الأهلي اتفاقه مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليخلف المدرب السويسري ريني فايلر في تدريب الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن موسيماني سيوقع على عقد لتدريب الأهلي لمدة سنتين بناء على رغبته، يوقعه عندما يصل إلى القاهرة في الساعات المقبلة.

ويجلب موسيماني معه 3 مساعدين، هم رولاني موكوينا كمدرب مساعد، وكابيلو رانجوانا كمدرب أحمال، وموسي ماتلابا كمحلل أداء، وهو ما يفتح الباب لاستمرار الإيطالي ميشيل إياناكوني مدرب الحراس مع الفريق. (طالع التفاصيل)

المدرب الجنوب الإفريقي، حسبما علم FilGoal.com، حظى بتأييد وموافقة داخل لجنة التخطيط، بسبب أسبقية تتويجه بالبطولة في 2016 وكذلك خبرته العريضة في العمل بالقارة السمراء.

ما وقف أيضا في صف ترشيح موسيماني، هو معرفته بالأهلي ولاعبيه، وبالفرق الثلاث المتنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، الزمالك والوداد والرجاء.

إجادة موسيماني للتعامل النفسي مع اللاعبين، والقبول الذي يحظى به جماهيريا من وجهة نظر لجنة التخطيط، كان سببا في ترشيحه بالفعل.

وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.

موسيماني قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

وكان موسيماني قد جدد تعاقده في شهر مايو الماضي مع صنداونز لـ4 مواسم.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيوجه الشكر إلى مدربه الحالي ريني فايلر عقب مواجهة الترسانة، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود. (طالع التفاصيل)