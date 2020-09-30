ليكيب: فياريال يقترب من ضم المصري هيثم حسن

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 12:00

كتب : وسيم أحمد

هيثم حسن - شاتورو الفرنسي

اقترب اللاعب المصري صاحب الجنسية الفرنسية هيثم حسن، من الانضمام لفياريال الإسباني، بحسب تقارير فرنسية.

جريدة ليكيب قالت إن فياريال اقترب من الاتفاق مع نادي شاتروا بشأن هيثم حسن صاحب الـ 18 عاما.

وبحسب التقرير، طلب شاتروا 2 مليون يورو بالإضافة لحوافز أخرى.

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وأضافت ليكيب، بأن أندية فيورنتينا في إيطاليا وبوافيستا في البرتغال وبرينتفورد في إنجلترا كانوا مهتمين باللاعب إلا أنه يبدو الآن أقرب إلى فياريال.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق متابعة حسام البدري مدرب المنتخب، للاعب المصري وذلك بعد الحصول على مجموعة من الفيديوهات الخاصة بـ مبارياته مع فريقه. (طالع التفاصيل)

وفي الإطار ذاته، يسعى الاتحاد التونسي لكرة القدم للحصول على موافقة هيثم حسن من أجل تمثيل منتخب النسور. (طالع التفاصيل)

ولد هيثم حسن في باريس في 2002 لأب مصري وأم تونسية ويعيش في فرنسا ويلعب في صفوف نادي شاتورو في الدرجة الثانية.

بدأ في فريق 17 سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق 19 سنة، قبل أن يبدأ في يوليو 2019 اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي.

ويجيد هيثم حسن اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك الأيمن ، وسبق له اللعب لمنتخب فرنسا تحت 18 عاما.

هيثم حسن فياريال
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