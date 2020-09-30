كلوب: نتيجة مباراة الدوري أمام أرسنال لن تؤثر على لقاء كأس الرابطة

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 11:22

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول وأرسنال

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن الفوز الذي حققه فريقه على أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم الإثنين لن يؤثر عن شكل مباراتهما في كأس رابطة المحترفين يوم الخميس.

وخسر أرسنال من ليفربول بنتيجة 1-3 في الجولة الثالثة من الدوري، قبل أن يحل من جديد ضيفا على ملعب أنفيلد ضمن الدور الرابع من كأس الرابطة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن فقط نلعب كرة القدم ونريد الفوز بالمباريات. كما قلت، لقد استمتعت بمباراة الدوري، ولكن هذه النتيجة لن تؤثر على مباراة الخميس في كأس الرابطة".

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وأضاف "لن تؤثر لأننا سيكون علينا أن نقدم أداءً شبيهًا بالأداء الذي قدمناه يوم الإثنين، أو ربما أفضل".

وتابع "عندما نظرت إلى جدول المباريات قبل بداية الموسم، قلت لنفسي نحن أمام اختبار صعب".

وأتم "نحتاج للتحسن في بعض الجوانب وعلينا أن نحافظ على استمراريتنا. لقد لعبنا بشكل جيد منذ بداية الموسم حتى الآن".

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال انتصر في آخر مواجهتين بين الفريقين، ولكن كلوب تفوق على منافسه الإسباني وحصد نقطته التاسعة في البطولة مشتركا في الصدارة مع ليستر سيتي وإيفرتون.

فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط، في ظل مشاركة محمد صلاح ومحمد النني طوال المباراة مع الفريقين، وصناعة صلاح لهدف.

ليفربول أرسنال يورجن كلوب ميكيل أرتيتا
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