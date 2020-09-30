مرتضى منصور: صرف جميع مستحقات اللاعبين.. ليس لديهم حجة الآن

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرف مستحقات لاعبي فريق كرة القدم.

وقال مرتضى منصور خلال جلسة جمعته مع لاعبي الفريق: "عقب المران سيتم صرف جميع مستحقاتكم المالية المتأخرة".

وأضاف "الآن ليس لديكم أي حجة قبل دخول الزمالك على المرحلة المقبلة الحاسمة".

وأكمل "جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق هو من له الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار الصفقات الجديدة".

وأتم تصريحاته "وهو أيضا من يقرر أسماء الراحلين عن الفريق ومن يعود من الإعارة".

وقاد البرتغالي باتشيكو المران الأول له مع الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة في كأس مصر.

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