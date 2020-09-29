وكيله لـ في الجول: يوسف بلايلي فسخ تعاقده مع الأهلي السعودي.. ولا تعليق على المفاوضات المصرية

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 21:34

كتب : أحمد الخولي

يوسف بلايلي

قال حفيظ بلايلي والد ووكيل أعمال يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة أن الأخير فسخ تعاقده مع النادي السعودي لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

يوسف بلايلي

النادي : الأهلي

وأضاف حفيظ بلايلي في حديثه لـFilGoal.com: "يوسف فسخ تعاقده بالفعل مع الأهلي السعودي عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد حكم لصالحه".

وأردف "يوسف لم يحصل على مستحقاته لأربعة أشهر".

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وعن مفاوضات الأهلي المصري مع لاعب المنتخب الجزائري قال: "لا أريد التعليق حاليا".

أما عن مفاوضات الترجي التونسي قال: "لم يحدث أي اتفاق أو تقدم في المفاوضات".

وكان بلايلي يتقاضى في أهلي جدة راتب مقدر بقيمة 2.5 مليون يورو.

يذكر أن حفيظ بلايلي تحدث في وقت سابق لإذاعة "أي إف إم" التونسية قائلا: " لا يوجد مفاوضات رسمية بيننا وبين الترجي حاليا".

واستدرك "لكنني أعرف أن الترجي يفاوض أهلي جدة لضم يوسف".

وبسؤاله عن موقف الأهلي أجاب "الأهلي المصري لديه رغبة كبيرة في ضم يوسف ويفاوضنا كثيرا".

وأردف "حاول الأهلي ضم يوسف على سبيل الإعارة لكن هناك سوء تفاهم بينه وبين أهلي جدة، لذا ننتظر ما سيحدث".

وأتم والد ووكيل أعمال اللاعب الجزائري "من سيمتاز بالجدية ويقدم العرض الأفضل سيفوز باللاعب".

يوسف بلايلي الأهلي الترجي
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