مورينيو يُسكت لامبارد أخيرا.. توتنام يقصي تشيلسي من كأس الرابطة

أسكت جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام نظيره فرانك لامبارد مدرب تشيلسي وانتصر عليه أخيرا.

وانتصر توتنام على ضيفه تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

افتتح تيمو فيرنر أهداف المباراة في الدقيقة 29 من خارج منطقة الجزاء بتسديدة جميلة.

وأصبح ذلك الهدف هو الأول للاعب الألماني مع تشيلسي خلال الموسم الجاري بعد انتقاله إليه قادما من لايبزيج الألماني.

وأدرك إيريك لاميلا التعادل لتوتنام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

وفي ركلات الترجيح سجل كل اللاعبين الركلات التي نفذوها عدا ماسون ماونت الذي أهدر الركلة الخامسة.

وشهدت المباراة خلافا بين مدربي الفريقين مورينيو ولامبارد.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" فإن مورينيو قال للامبارد: "اللعنة يا فرانك، عندما تخسر 3-0، فأنت لا تقف هنا"، وذلك في إشارة لتأخر تشيلسي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي ضد وست بروميتش ألبيون بتلك النتيجة.

فيما رد لامبارد على مورينيو قائلا: "اهدأ واجلس يا جوزيه".

شجار جوزيه مورينيو وفرانك لامبارد🙃pic.twitter.com/sb2dGbqVpN — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 29, 2020

ذلك قبل أن يذهب مورينيو للامبارد ويصافحه قبيل انطلاق ركلات الترجيح.

مورينيو يهدئ الأوضاع مع فرانك لامبارد قبل ركلات الترجيحpic.twitter.com/cOjeRGTdPv — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 29, 2020

وخلال الشوط الثاني التقطت الكاميرات مورينيو وهو يركض فجأة إلى داخل غرفة خلع الملابس للحاق بإيريك داير لاعب فريقه الذي ترك اللقاء للذهاب إلى دورة المياه.

ولم يعد مورينيو للملعب سوى بعد دقيقتين ومعه لاعب توتنام.

إيريك داير ترك الملعب ليذهب إلى دورة المياه في وقت كاد أن يسجل فيه هودسون أودوي الهدف الثاني للبلوز، لينفعل جوزيه مورينيو ويترك الملعب ويذهب إلى دورة المياه ليعيده من جديد إلى الملعب 🚽 pic.twitter.com/WZPShJEZIU — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 29, 2020

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لمورينيو على لامبارد إذ أنهما التقيا من قبل ثلاث مرات.

المرة الأولى فاز لامبارد بركلات الترجيح في دور الـ32 من كأس الرابطة على مورينيو حينما كان يقود الأول دربي كاونتي والثاني مانشستر يونايتد.

ومع تشيلسي وتوتنام في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي فاز لامبارد في ملعب سبيرز بهدفين دون رد، وفي ستامفورد بريدج بهدفين لهدف.