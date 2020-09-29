الإسماعيلي يفقد أسامة إبراهيم أمام سموحة

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 22:43

كتب : ياسر الشريف

رزاق سيسيه أمام أسامة إبراهيم في لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي

كشف ناصر هريدي عضو الجهاز الطبي في الإسماعيلي عن صعوبة لحاق أسامة إبراهيم لاعب الدراويش بمباراة سموحة المقبلة.

أسامة إبراهيم

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويلعب الإسماعيلي ضد سموحة يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ31 للدوري المصري.

وأكد هريدي أن قائمة المصابين في الدراويش لا تضم سوى أسامة إبراهيم الظهير الأيمن للفريق والذي يعاني من تمزق في عضلات الساق ولا يزال يحتاج لفترة للعلاج.

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كما أضاف أن عماد حمدي لاعب وسط الفريق تماثل للشفاء وسيشارك في تدريبات الإسماعيلي الجماعية بشكل طبيعي.

ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات ويرجع هذا الأمر إلى هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق الأصفر.

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