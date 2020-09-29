باتشيكو يقود مران الزمالك الأول.. وبرنامج تأهيلي لـ أوناجم

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 17:33

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتشيكو يوقع عقود تدريب الزمالك

قاد جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك مرانه الأول مع الفريق بعد توقيع العقود بشكل رسمي مساء أمس الإثنين.

ووصل باتشيكو إلى القاهرة مساء السبت وشاهد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري المصري من المدرجات.

ومن المقرر أن يفتتح باتشيكو مبارياته مع الزمالك بمواجهة المصري مساء الخميس.

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وحرص باتشيكو على مصافحة اللاعبين وأفراد الجهاز الإداري والطبي للتعرف عليهم قبل انطلاق المران.

وخضع لاعبو الزمالك لتحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق المران للكشف عن فيروس كورونا.

وطلب باتشيكو من عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى تنفيذ بعض التدريبات الفنية للحراس على هامش المران المقام بمقر النادي.

وقام عبد السلام بتجهيز بعض الأدوات التدريبية الجديدة لتنفيذ مطالب المدرب البرتغالي والذي يرغب في التدريب على كيفية التعامل مع التسديدات من المدى البعيد بجانب التركيز على الارتقاء بالشكل الأمثل.

وعقد مدحت عبد الهادي مدرب الفريق جلسة مع أليكس كوستا المدرب العام لتوضيح الصورة ببعض الأمور الفنية.

ونقل عبد الهادي خلال التدريبات بعض النقاط عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الجونة.

وقرر باتشيكو سفر بعثة الفريق إلى الإسكندرية صباح غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري.

ويخوض الفريق تدريبه غدا في الإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري مساء الخميس.

وخضع محمد أوناجم لبرنامج تأهيلي خاص في صالة "الجيم" بالنادي تحت إشراف عمرو المطراوي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

وينفرد الزمالك بالمركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.

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