حكم جديد لـ الزمالك في قضية عمر جابر

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 17:53

كتب : أحمد شوقي صلاح

عمر جابر

أقرت أمانة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية الزمالك بـ 35 ألف دولار من نادي لوس أنجلوس الأمريكي.

عمر جابر

النادي : بيراميدز

الزمالك

وتعد القيمة رسوم المساهمة التضامنية في عقد انتقال عمر جابر لاعب الفريق السابق من نادي بازل إلى النادي الأمريكي.

وانضم جابر للفريق الأمريكي مقابل 300 ألف يورو في 2018 وخاض 7 مباريات فقط بقميص الفريق في جميع المسابقات قبل الانتقال لبيراميدز.

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وأوضح الزمالك أن اللجنة أقرت في وقت سابق بدفع بيراميدز مبلغا قدره 85 ألف دولار خلال 45 يوما.

وانتقل المدافع عمر جابر (28 عاما) إلى بيراميدز في صيف 2018 قادما من لوس أنجيليس الأمريكي نظير مليون يورو.

وبدأ عمر جابر مسيرته مع الزمالك قبل أن ينتقل إلى بازل السويسري في صيف 2016 وبعد عام ونصف رحل إلى أمريكا.

وشارك جابر في 67 مباراة مع بيراميدز بالدوري المصري الممتاز وسجل هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

عمر جابر الزمالك لوس أنجلوس
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