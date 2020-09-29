ذا أثليتك: ليدز يقترب من ضم موهبة بايرن ميونيخ

توصل ليدز يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع بايرن ميونيخ الألماني على ضم الفرنسي ميكائيل كويسانس وفقا لشبكة "ذا أثليتك" الموثوقة.

وسيكلف انتقال الفرنسي الشاب 20 مليون جنيه إسترليني للفريق العائد من جديد للدوري الإنجليزي.

وكان اللاعب قد انتقل للبافاري الصيف الماضي مقابل 10 مليون جنيه إسترليني قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ووفقا للتقرير سيكون هناك بند يتيح لبايرن ميونيخ إعادة ضم اللاعب مرة أخرى.

الفرنسي البالغ 12 عاما شارك مع البافاري في 10 مباريات وسجل هدفا وصنع آخر خلال الموسم الماضي، ومباراة واحدة الموسم الجاري.

وسبق له اللعب بقميص جلادباخ في 39 مباراة إذ صنع 3 أهداف.

وضم ليدز في الصيف الجاري كل من رودريجو ودييجو يوريني وهيلدر كوستا وروبن كوش وإيلان ميسيلر وجو جالهاردت واستعارة جاك هاريسون.