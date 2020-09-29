سكاي: ليستر سيتي يتقدم بعرض لضم ويسلي فوفانا

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 20:05

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا - سانت إيتيان

تقدم ليستر سيتي بعرض إلى سانت إيتيان لضم المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا مقابل 30 مليون جنيه إسترليني وإضافات.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فأن النادي الفرنسي لم يرد على عرض الثعالب الإنجليزية.

وحسب التقرير فأن اللاعب أبدى رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي بعدما بدأ مشواره بالدوري الفرنسي.

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اللاعب منذ أسابيع صرّح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية بأنه يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي.

إذ قال عن عرض ليستر سيتي حينها "سأُجن إذ قلت لا لـ ليستر سيتي، هذا العقد قد يغير حياتي، أريد حماية عائلتي، الهدف الرياضي والمادي متوازيان، فأنا مدفوع لأقول نعم".

وكان فوفانا ضمن أهداف وست هام لكن ناديه الفرنسي رفض بيعه مقابل 33 مليون جنيه إسترليني، إذ قدم الهامرز عرضا بقيمة 23 مليون بالإضافة لـ 10 مليون كحوافز مرتبطة بالأداء بعقد يمتد لـ 6 مواسم.

فوفانا شارك الموسم الحالي في 4 مباريات بقميص الفريق الأخضر في الدوري الفرنسي.

إجمالا خاض المدافع البالغ 19 عاما 30 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفين، وتحصّل على 9 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

ويضع ليستر سيتي أولويه لضم مدافع، إذ ارتبط اسم الثعالب بضم جيمس تاركوفسكي مدافع بيرنيلي الإنجليزي والذي من المتوقع أن يكلف النادي 30 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب برندان رودرجز ضم الدولي الإنجليزي منذ رحيل هاري ماجواير إلى صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي.

ليستر في الصيف الحالي دعّم صفوفه بضم ثيموتي كاستانيه من أتالانتا الإيطالي واستعارة جنيكيز أوندر من روما.

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