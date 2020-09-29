ليفربول يعلن إصابة ألكانتارا بـ كورونا

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 19:47

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا - ليفربول - تشيلسي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة الإسباني تياجو ألكانتارا بـ فيروس كورونا.

ووفقا لبيان النادي الإنجليزي فأن "اللاعب ظهرت عليه أعراض بسيطة لكنه في صحة جيدة ويتحسن".

وسيخضع الوافد الجديد للعزل المنزلي وفقا للإرشادات الطبية.

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جيم موكسون طبيب النادي قال لموقع الريدز الرسمي: "إنه اختيار كل فرد ما إذا كان سيكشف علنا عن نتيجة اختبار فيروس كورونا".

وتابع "لقد اتبعنا جميع البروتوكولا وتياجو بخير. سيعزل نفسه الآن وفقا للإرشادات ونأمل أن يعود معنا قريبا".

ألكانتارا خرج من قائمة مباراة ليفربول وأرسنال في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز 3-1.

وشارك ألكانتارا البالغ 29 عاما لـ 45 دقيقة فقط أمام تشيلسي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي منذ انضمامه قادما من بايرن ميونيخ.

أفادت رابطة الدوري الإنجليزي بظهور 10 حالات مصابة بفيروس كورونا في فرق المسابقة. (طالع التفاصيل)

تياجو ألكانتارا الدوري الإنجليزي ليفربول
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