رابطة الدوري الإنجليزي: 10 حالات كورونا في فرق المسابقة

أفادت رابطة الدوري الإنجليزي بظهور 10 حالات مصابة بفيروس كورونا في فرق المسابقة.

وأوضحت الرابطة في بيان: "يمكن أن نؤكد أنه في الفترة ما بين 21 و27 سبتمبر، تم اختبار 1595 لاعبًا وموظفا للكشف عن فيروس كورونا، من بين هؤلاء، كانت هناك 10 حالات إيجابية جديدة".

وأضاف البيان "اللاعبون أو العاملون بالنادي الذين ثبتت إصابتهم سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام".

ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الكشف عن أسماء المصابين أو أسماء الفرق التي تضمهم.

ويشمل هذا العدد 3 حالات إيجابية في صفوف وست هام يونايتد أعلنها النادي ليلة الثلاثاء الماضي (التفاصيل).

عدد الحالات الإيجابية أصبح مرتفعا، بعد أن كان هناك 3 أو 4 حالات إيجابية في الأسابيع الثلاثة الماضية.

الجولة الأولى: 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر.. تم اختبار 1605 شخصا، وظهرت 3 حالات إيجابية

الجولة الثانية: 7-13 سبتمبر.. تم اختبار 2131 شخصا، وظهرت 4 حالات إيجابية

الجولة الثالثة: 14-20 سبتمبر - تم اختبار 1574 شخصا، وظهرت 3 حالات إيجابية

الموسم المنصرم توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.