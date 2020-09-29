أحمد فتوح لـ في الجول: سأعود لـ الزمالك بعد انتهاء إعارتي مع سموحة

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 19:39

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح لاعب الزمالك

كشف أحمد فتوح ظهير أيسر سموحة عن عودته للزمالك في الموسم المقبل بعد نهاية إعارته مع الفريق السكندري.

وقال أحمد فتوح لـFilGoal.com: "تحدثت خلال الفترة الماضية مع مسؤولي الزمالك وأكدوا لي أنني ضمن حسابات الفريق الأساسية للموسم المقبل".

وأضاف "كما أكد لي مسؤولي الزمالك متابعتهم لي مع سموحة والمنتخب الأولمبي وأشدوا كثيرا بأدائي".

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وتابع "الآن حصلت على الخبرات من مشاركتي مع سموحة أو المنتخب الأولمبي وهذا يجعل عودتي للزمالك أسهل".

وشدد "كما أن الزمالك يثق كثيرا في قدراتي والأمور اختلفت الآن عما كانت عليه قبل الإعارة".

وأكد فتوح "سعيد جدا بالعودة مرة أخرى إلى بيتي من جديد وسأبذل قصارى جهدي لتقديم نفسي بالشكل الأمثل وإظهار أفضل ما لدي حتى أكون إضافة قوية للفريق".

وواصل "في الوقت الحالي أركز مع سموحة على باقي مباريات الدوري لنحصد جميع نقاطعها وينهي الفريق المسابقة في مركز متقدم".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد سعيد للفترة التي قضيتها في سموحة واستفدت كثيرا خلال تواجدي مع الفريق السكندري الذي يمتلك إدارة محترمة قدموا لي كل الدعم على جميع المستويات وأتمنى لهم التوفيق والأفضل دائما".

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