التشكيل - السعيد يقود بيراميدز.. وقمر وسيسيه في هجوم الاتحاد

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 19:08

كتب : عاطف شادي هاني العوضي

عبد الله السعيد - بيراميدز

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ويحل الاتحاد السكندري، ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

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حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد توفيق - ولفريد كانون.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إبراهيم حسن - محمود حمادة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أننتوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - طارق طه - نبيل دونجا - محمد عطوة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - محمد فتحي - محمد فاروق - عمر العيوني.

على الجانب الآخر جاء تشكيل الاتحاد السكندري الذي يعتمد عليه طلعت يوسف كالآتي:

المرمى: عمرو خليل.

الدفاع: محمود شعبان – مروان النجار – إسلام جمال – السيد سالم.

الوسط: هشام محمد – عمرو الميداني – خالد الغندور.

الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه – كريم الديب.

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