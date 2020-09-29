قائمة الأهلي - غياب الشناوي ولطفي أمام الترسانة

خرج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من قائمة فريقه لمواجهة الترسانة في كأس مصر.

ويعلب الأهلي ضد الترسانة في دور الـ16 لكأس مصر مساء غدا الأربعاء.

واستبعد ريني فايلر المدير الفني للأهلي محمد الشناوي من قائمة الفريق لهذه المباراة لمنحه قسطا من الراحة.

كذلك يستمر غياب علي لطفي بعد تعافيه مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت قائمة الأهلي لهذه المباراة كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني – محمد شكري.

الوسط: حمدي فتحي – حسين الشحات – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – جيرالدو – عربي بدر – محمد فخري – جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي – كهربا.

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