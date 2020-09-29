مران الأهلي - غياب الشناوي ومشاركة محمد محمود وجلسة بين فايلر واللاعبين

غاب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن مران الفريق الجماعي استعدادا لمواجهة الترسانة في كأس مصر.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد الترسانة في دور الـ16 لكأس مصر مساء غدا الأربعاء.

وعقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها خلال مواجهة الترسانة.

وشارك جونيور أجايي في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي اشتكى منه مؤخرا.

واكتفى أحمد الشيخ بجلسة في الجيمانيزوم بعدما اشتكى من حالة إجهاد عضلي وخضع لاختبار طبي قبل المران.

كما شارك محمد محمود لاعب وسط الفريق في المران بشكل جزئي، وذلك وفقا للبرنامج التدريبي الذي

محمد محمود يشارك في المران الجماعي ينفذه تمهيدا للمشاركة بشكل كامل في المران وتجهزيه للمرحلة المقبلة.

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