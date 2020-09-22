إصابة ديفيد مويس وثنائي وست هام بـ فيروس كورونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 22:09

كتب : FilGoal

وست هام - تشيلسي

تعرض وست هام لضربة قبل لقاء هال سيتي الإنجليزي بغياب مدربه ديفيد مويس والثنائي عيسى ديوب وجوش كولين بـ فيروس كورونا.

وأعلن النادي اللندني: "يؤكد وست هام إصابة ديفيد مويس وعيسى ديوب وجوش كولين إصابتهم بـ فيروس كورونا".

وتابع البيان "الفريق الطبي للنادي أعلن النتائج للفريق الذي يستعد لمواجهة هال سيتي في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية، وسيغادر المدرب وكلا اللاعبين الملعب والعودة لمنازلهم".

وأتم البيان "سيتبع الثلاثي لوائح الاتحاد الإنجليزي والهبئة الطبية الإنجليزية، ونتمنى لهم السلامة، وسيقود آلان أرفين المدرب المساعد الفريق في مباراة اليوم".

يأتي ذلك عقب تأجيل مباراة ليتون تاون وتوتنام في المرحلة ذاتها بسبب إصابة عددا كبيرا من لاعبي الفريق القابع في الدرجة الرابعة الإنجليزية.

وتم تأجيل المباراة حتى إشعار آخر، وتم إغلاق ملعب النادي والتدريبات حتى إشعار آخر أيضا.

وست هام كأس الرابطة الإنجليزية ديفيد مويس
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