أرتيتا: عندما تأتي لـ أنفيلد عليك استغلال الفرصة لأنك لن تحصل على 10.. الطريق طويل أمامنا

تمنى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن يستغل ألكسندر لاكازيت الفرصة التي أتيحت له أمام ليفربول لكي يُعادل النتيجة، وهو ما لم يحدث لتنتهي المباراة بفوز الريدز.

ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

قبل أن يسجل ليفربول الهدف الثالث، أهدر لاكازيت انفرادا صريحا بمرمى أليسون كاد يُغير من واقع النتيجة.

وقال أرتيتا: "أنفيلد يعد مكانا صعبا للغاية. ليفربول فريق جيد جدا وحاولنا البقاء قدر الإمكان في المباراة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "كان علينا التعامل مع تقدمنا في النتيجة بشكل أفضل من ذلك. استقبلنا هدف التعادل سريعا ومرت علينا العديد من اللحظات الصعبة، لحظات أنت تعلم أنك ستمر بها هنا في أنفيلد".

وتابع "عندما حصلنا على فرصة واضحة لجعل النتيجة 2-2 لم ننجح في تسجيلها، وإذا كنت ترغب في الخروج بشيء من مثل تلك المباريات فعليك أن تسجل".

وأكمل حديثه عن فرصة لاكازيت الضائعة قائلا: "عندما تأتي لـ أنفيلد لن تحصل على 10 فرص للتسجيل، ولذلك عندما تحصل على فرصة وجها لوجه مع حارس المرمى، يجب عليك أن تسجل إذا كنت ترغب في الحصول على شيء من المباراة".

وأردف "بالتأكيد لاكازيت كانت لديه أفضل فرصة لجعل المباراة 2-2 وهذا ما كان سيجعلنا في موقف مختلف، ولكن في النهاية هو قدم أداءً كبيرا ومباراة عظيمة وسعيد بذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "فريق ليفربول لم يقدم ما يفعله الآن في السنة الأولى أو الثانية، هم معا منذ 5 سنوات وأدائهم الآن يختلف عن أدائهم في آخر 3 سنوات بكل تأكيد".

وأشار "لديهم الكثير من العمل الجيد والكثير من الإيمان وحسّنوا جودة اللاعبين لديهم، وهذا هو المكان الذي نريد أن نصل إليه ولكن ما زال الطريق طويل أمامنا".

واستكمل "قمت بتحية اللاعبين، رغم بعض المشاكل وتحديدا في اختيار التمرير عقب حصولنا على الكرة وهو الأمر الذي كان يمكننا فعله بشكل أفضل".

وكشف "اللاعبون كانوا يمتلكون الإيمان بين شوطي المباراة بأننا يمكننا تعديل النتيجة، وحاولنا هجوميا في الشوط الثاني".

واستدرك "عندما نتمكن من الهروب من ضغطهم وتحويل الضغط عليهم، نجد فان دايك فيأخذ الكرة ويرسل تمريرة طولية من 60 ياردة لـ محمد صلاح فيخرجون تماما من الضغط. تلك هي الجودة التي يمتلكونها وتلك هي الجودة التي صرفوا الأموال للحصول عليها. أحييهم بشدة".

بالحديث عن صرف الأموال واقتراب نهاية سوق الانتقالات، أجاب أرتيتا على سؤال يخص (ما هي آخر مستجدات التعاقد مع حسام عوار -لاعب وسط ليون-؟) قائلا: "ليس لدينا أي أخبار بخصوص اللاعبين الجدد ولا اللاعبين الراحلين. أسبوع متبقي على نهاية الانتقالات وأعتقد أنه سيكون أسبوعا مزدحما لأن العديد من الأندية لم تنه عملها حتى الآن".

وأجاب: "هل سيكون الأسبوع المتبقي في الميركاتو مزدحما في أرسنال؟ أعتقد أنه سيكون مزدحما جدا على الدوري الإنجليزي بالكامل. لا أعرف ماذا سيحدث لنا ولكن لننتظر ونرى".



































ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أرتيتا انتصر في آخر مواجهتين بين الفريقين، ولكن كلوب تفوق على منافسه الإسباني وحصد نقطته التاسعة في البطولة مشتركا في الصدارة مع ليستر سيتي وإيفرتون، فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط، في ظل مشاركة محمد صلاح ومحمد النني طوال المباراة مع الفريقين، وصناعة صلاح لهدف.

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