اللجنة الأولمبية: التحقيق مع مرتضى قانوني.. تلقينا 10 شكاوى بشأنه

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 00:42

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

أعلن ياسر إدريس المتحدث باسم اللجنة الأولمبية أنها استقبلت 10 شكاوى ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال إدريس لقناة صدى البلد: "تلقينا 10 شكاوى بينهم 4 من اتحاد الكرة، واثنين من الأهلي، ضد مرتضى منصور".

وأردف "رأينا أن تلك الشكاوى تتطلب إحالتها للتحقيق، ولائحة مدونة السلوك موجودة ومعتمدة من 2018، والكل معرض أن يشكوه أي طرف".

أخبار متعلقة
مرتضى: الغالبية العظمى من الصحفيين ونجوم الكرة رحبوا باختيار باتشيكو لتدريب الزمالك أمير مرتضى: نريد حلا.. كيف نلعب مباراتين في الدوري بدون ساسي وبنشرقي؟ مرتضى: وضعنا عقل فيريرا في جسد باتشيكو.. وشرط جزائي لمدة شهرين

وكشف "العقوبات قد تصل للإيقاف ومن الممكن أن لا يتم اتخاذ أي عقوبة، وحديث مرتضى منصور سليم بالفعل أنه لا يجوز التحقيق معه في النيابة ولكننا يحكمنا ميثاق أولمبي".

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال اجتماعه يوم الأربعاء إحالة الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك إلى لجنة القيم.

اقرأ أيضا:

ملامح كرة أروابارينا المرشح للأهلي

تفاصيل الملف الطبي الذي طلبه باتشيكو في الزمالك

الزمالك مرتضى منصور اللجنة الأولمبية
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرتيتا: عندما تأتي لـ أنفيلد عليك استغلال الفرصة لأنك لن تحصل على 10.. الطريق طويل أمامنا ساعة | أوروبا
اللجنة الأولمبية: التحقيق مع مرتضى قانوني.. تلقينا 10 شكاوى بشأنه 2 ساعة | مصر
كلوب بعد الفوز على أرسنال: من يهتم بالمتصدر الآن؟.. وجميعنا نعلم أن داير لم يُخطئ 2 ساعة | أوروبا
مرتضى: الغالبية العظمى من الصحفيين ونجوم الكرة رحبوا باختيار باتشيكو لتدريب الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
إكرامي: انتقلت لـ بيراميدز للمنافسة على البطولات.. ومتفائل بقراري 2 ساعة | الدوري المصري
اسكواش - مفاجآتان في افتتاح السلسلة الختامية الدولية 2 ساعة | رياضات أخرى
باتشيكو: سنعمل على وصول الزمالك للمكانة الكبيرة التي يستحقها 2 ساعة | الدوري المصري
كلوب لـ روي كين: هل صحيح ما سمعته؟ أعتقد أنك كنت تشاهد مباراة أخرى.. وقائد يونايتد يرد 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك