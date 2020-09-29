اللجنة الأولمبية: التحقيق مع مرتضى قانوني.. تلقينا 10 شكاوى بشأنه

أعلن ياسر إدريس المتحدث باسم اللجنة الأولمبية أنها استقبلت 10 شكاوى ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال إدريس لقناة صدى البلد: "تلقينا 10 شكاوى بينهم 4 من اتحاد الكرة، واثنين من الأهلي، ضد مرتضى منصور".

وأردف "رأينا أن تلك الشكاوى تتطلب إحالتها للتحقيق، ولائحة مدونة السلوك موجودة ومعتمدة من 2018، والكل معرض أن يشكوه أي طرف".

وكشف "العقوبات قد تصل للإيقاف ومن الممكن أن لا يتم اتخاذ أي عقوبة، وحديث مرتضى منصور سليم بالفعل أنه لا يجوز التحقيق معه في النيابة ولكننا يحكمنا ميثاق أولمبي".

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال اجتماعه يوم الأربعاء إحالة الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك إلى لجنة القيم.

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