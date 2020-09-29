مرتضى: الغالبية العظمى من الصحفيين ونجوم الكرة رحبوا باختيار باتشيكو لتدريب الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن اختيار البرتغالي جايمي باتشيكو لتدريب الفريق الأبيض لاقى ترحيبا من الكثير.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك في جلسة توقيع باتشيكو لعقود تدريب الفريق الأبيض: " الغالبية العظمى من النقاد والصحفيين ونجوم كرة القدم رحبوا باختيار باتشيكو لتدريب الزمالك".

وأضاف مرتضى موجها حديثه إلى باتشيكو: "لديك فريق يضم كوكبة من نجوم كرة القدم في إفريقيا".

وتابع "كل اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم المالية والفريق فائز بعدد كبير من بطولات كرة القدم والأمور تغيرت تماما عن المرة الأولى التي دربت فيها الزمالك".

وأكمل "باتشيكو حصل على مليارات أثناء عمله في الصين لذلك كان لا عمل في السنوات الماضية لأنه كان يرغب في ذلك".

وأتم تصريحاته "لذلك كل الظروف مثالية أمامه ليحقق الإنجازات مع الزمالك في الفترة المقبلة".

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