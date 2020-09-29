باتشيكو: سنعمل على وصول الزمالك للمكانة الكبيرة التي يستحقها

شدد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على أنه سيعمل في الفترة المقبلة على وصول الزمالك لمكانته الكبيرة في الكرة المصرية والإفريقية.

وقال باتشيكو خلال جلسة توقيع عقود تدريب الزمالك: "أول مرة أتيت لتدريب الزمالك كان الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وهذه المرة الفريق أيضا يضم كوكبة من النجوم".

وأضاف "سنعمل على وصول الزمالك لمكانته الكبيرة في الكرة المصرية والإفريقية".

وأتم تصريحاته "النادي تطور كثيرا منذ المرة الأولى التي دربه فيها وكذلك حقق الكثير من النجاحات".

وتولى البرتغالي باتشيكو تدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع القلعة البيضاء.

ووصل المدرب البرتغالي إلى القاهرة السبت الماضي، وسيتولى تدريب الزمالك في المباراة المقبلة أمام سموحة في كأس مصر.

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