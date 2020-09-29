باتشيكو: سنعمل على وصول الزمالك للمكانة الكبيرة التي يستحقها

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 00:19

كتب : FilGoal

باتشيكو يوقع عقود تدريب الزمالك

شدد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على أنه سيعمل في الفترة المقبلة على وصول الزمالك لمكانته الكبيرة في الكرة المصرية والإفريقية.

وقال باتشيكو خلال جلسة توقيع عقود تدريب الزمالك: "أول مرة أتيت لتدريب الزمالك كان الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وهذه المرة الفريق أيضا يضم كوكبة من النجوم".

وأضاف "سنعمل على وصول الزمالك لمكانته الكبيرة في الكرة المصرية والإفريقية".

أخبار متعلقة
في الجول يكشف تفاصيل الملف الطبي الذي طلبه باتشيكو في الزمالك رسميا - باتشيكو يوقع عقود تدريب الزمالك الزمالك: فيفا ألزم بيراميدز بدفع 85 ألف دولار لنا بسبب عمر جابر

وأتم تصريحاته "النادي تطور كثيرا منذ المرة الأولى التي دربه فيها وكذلك حقق الكثير من النجاحات".

وتولى البرتغالي باتشيكو تدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع القلعة البيضاء.

ووصل المدرب البرتغالي إلى القاهرة السبت الماضي، وسيتولى تدريب الزمالك في المباراة المقبلة أمام سموحة في كأس مصر.

اقرأ أيضا:

ملامح كرة أروابارينا المرشح للأهلي

تفاصيل الملف الطبي الذي طلبه باتشيكو في الزمالك

الزمالك مرتضى منصور باتشيكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
اللجنة الأولمبية: التحقيق مع مرتضى قانوني.. تلقينا 10 شكاوى بشأنه 7 دقيقة | مصر
كلوب بعد الفوز على أرسنال: من يهتم بالمتصدر الآن؟.. وجميعنا نعلم أن داير لم يُخطئ 13 دقيقة | أوروبا
مرتضى: الغالبية العظمى من الصحفيين ونجوم الكرة رحبوا باختيار باتشيكو لتدريب الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
إكرامي: انتقلت لـ بيراميدز للمنافسة على البطولات.. ومتفائل بقراري 25 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - مفاجآتان في افتتاح السلسلة الختامية الدولية 28 دقيقة | رياضات أخرى
باتشيكو: سنعمل على وصول الزمالك للمكانة الكبيرة التي يستحقها 31 دقيقة | الدوري المصري
كلوب لـ روي كين: هل صحيح ما سمعته؟ أعتقد أنك كنت تشاهد مباراة أخرى.. وقائد يونايتد يرد 43 دقيقة | أوروبا
المقاولون: النحاس مدربا عاما في الأهلي؟ آسفون لن نقبل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك