كلوب لـ روي كين: هل صحيح ما سمعته؟ أعتقد أنك كنت تشاهد مباراة أخرى.. وقائد يونايتد يرد

"هل صحيح ما سمعته؟".. بهذا السؤال بدأ يورجن كلوب حديثه عقب انتصار ليفربول على أرسنال. سؤال وجهه لـ روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق، والذي كان يتواجد في استوديو سكاي سبورتس لتحليل المباراة.

قبل أن يبدأ كلوب حديثه مع مراسل سكاي من داخل الملعب، استمع للجزء الأخير من حديث روي كين، ليرد بشكل مباشر على قائد يونايتد.

وقال كلوب: "هل ما سمعته كان صحيحا؟ هل روي كين وصف أداء ليفربول أمام أرسنال بغير الجيد؟لم أسمع جيدا فهل حقا قال أننا لعبنا بشكل سيء؟ أريد سماع ذلك بنفسي الآن".

وأضاف "بالتأكيد لم نلعب بشكل سيء. أعتقد أنه كان يشاهد مباراة أخرى. بالتأكيد لعبنا بشكل رائع".

هنا تدخل روي كين ليرد قائلا: "يبدو أنك لم تسمعني بشكل جيد، قلت إن هناك بعض اللحظات في المباراة لليفربول لم تكن جيدة".

ليرد كلوب: "لا أعلم ماذا قلت، ولكن إذا كنت تنتقدنا فأنت مخطئ".

وتابع كلوب حديثه قائلا:"سيطرنا على المباراة أمام فريق كان يعتمد على المرتدات، وأليسون تصدى لفرصة محققة وكان لهم فرصتين أيضا وهذا جزء من كل القدم".

وشدد "لعبنا مباراة ممتازة اليوم. مباراة لا يمكن لأي أحد أن يصفها بـ غير الجيدة".

انتهى كلوب من حديثه، لتعود الكاميرات لاستوديو سكاي ليرد روي كين.

ورد روي كين ساخرا: "واو. كلوب شخص حساس للغاية، حساس للغاية. تخيل لو خسر اليوم".

وأكمل روي كين حديثه بخصوص توقعاته لموسم ليفربول، مجيبا بسخرية على (هل سيحافظ ليفربول على لقب الدوري؟) قائلا: "نعم. يجب أن أقول ذلك وإلا سيأتي كلوب من جديد ويرد علي. أخاف أن أقول أي شيء آخر".



































ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أرتيتا انتصر في آخر مواجهتين بين الفريقين، ولكن كلوب تفوق على منافسه الإسباني وحصد نقطته التاسعة في البطولة مشتركا في الصدارة مع ليستر سيتي وإيفرتون، فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط، في ظل مشاركة محمد صلاح ومحمد النني طوال المباراة مع الفريقين، وصناعة صلاح لهدف.

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