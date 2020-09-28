المقاولون: النحاس مدربا عاما في الأهلي؟ آسفون لن نقبل

شدد محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب أن ناديه لن يقبل برحيل مديره الفني عماد النحاس، للعمل كمدرب عام في الأهلي.

وقال عادل عبر أون تايم سبورتس 2: "حتى هذه اللحظة لم يتحدث معنا أحد من الأهلي بشأن عماد النحاس، ولم يتحدث أحد معه".

وأردف "سنقبل طبعا برحيل عماد النحاس لتدريب الأهلي كرجل أول، ولكن كمدرب عام آسف لن أقبل، هذه وجهة نظري ووجهة نظره وأنا هنا أتحدث بالنيابة عنه".

وتحدثت تقارير صحفية عن إمكانية استعانة الأهلي بالنحاس كمدرب عام مع مدرب أجنبي قد يخلف ريني فايلر مدرب الفريق الحالي.

وعن الفريق قال "جلست مع الفريق ووعدوني بأنهم سيصححون المسار، بإذن الله لن نوقف مستحقاتهم".

وأتم "نحن دائما داعمون لاحتراف لاعبينا. متوسمون في يوسف حسن هذا الأمر حيث تلقى فترة معايشة في نادي ميشيلين في الدوري البلجيكي وجار استخراج التأشيرة له".

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