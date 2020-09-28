ناصر ماهر: هدف سموحة الوصول للبطولة العربية.. وأي لاعب يتمنى الأهلي ولكن

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 23:31

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي - صن داونز

كشف ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة، المعار له من الأهلي، أن هدف الفريق السكندري هو التأهل للبطولة العربية للموسم المقبل.

وقال ماهر الذي قاد فريقه للفوز على حرس الحدود 2-0 بصناعة هدف وتسجيل آخر عبر أون تايم سبورتس 2: "سموحة في تركيز شديد هذه الفترة، نريد إنهاء الموسم بشكل جيد. نريد المركز الخامس لأنه قد يؤهلنا للبطولة العربية".

وشدد "تعيين أحمد سامي أفادنا كثيرا. هو مجتهد وطموح، وهذا يصل للاعبين".

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وأكمل "ما حققناه أمام الزمالك بالعودة في النتيجة، منحنا دفعة. سامي عندما نفوز أو نخسر يقف كثيرا أمام التفاصيل وهذا يفيدنا كثيرا".

وأوضح "أنا لاعب في الأهلي، أي لاعب يتمنى أن يلعب للأهلي، وهدفي الأول الذي خرجت للإعارة بسببه هو الانضمام للمنتخب الأول".

وأكد "بالطبع أتمنى العودة للأهلي، أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي وهو الأكبر في إفريقيا. لو النادي احتاجني طبعا سأعود لكن لو لم يحتاجني بالتأكيد سأبحث عن فرصة خارجه".

وشدد "تلقيت من قبل عرضا رسميا من ناسيونال ماديرا، كنت مرحبا، والعرض مازال مطروحا، لكن الأمور المادية بعيدة بعض الشيء".

وأتم "لم يفاتحني أي أحد من الزمالك بأن أسافر للخارج وأعود إليه، لأول مرة أسمع هذا الكلام".

قفز سموحة إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 43 نقاط، بفارق نقطتين عن إنبي السادس صاحب المباراة الأقل.

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