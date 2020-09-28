جوتا بعد هدفه الأول مع ليفربول: أريد المزيد.. وتمنيت وجود الجماهير

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 23:25

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد أرسنال

"يا له من شعور رائع".. هكذا بدأ ديوجو جوتا حديثه عقب ظهوره الأول مع ليفربول في الدوري الإنجليزي. ظهور جاء مثاليا فسجل في انتصار فريقه على أرسنال.

ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال جوتا: "يا له من شعور رائع. كنت أتمنى فقط تواجد الجماهير في المدرجات".

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وأضاف في تصريحاته عبر سكاي سبورتس "سعيد للغاية لانتصار فريقي ولتسجيلي لأول مرة".

وتابع "أقوم بعملي بشكل يومي وأتدرب بجد لأقدم أفضل ما لدي. الأول دائما ما يكون الأصعب والأهم المواصلة. سجلت الأول وهدفي المزيد".

وأكمل حديثه قائلا: "في بعض الأوقات في كرة القدم، أنت تسجل، وفي أحيان أخرى تفشل في ذلك. ما عليك هو أن تؤمن بنفسك وتواصل العمل".

وكشف "كلوب أخبرني أن أواصل الضغط على دفاع أرسنال، مثلما كنا نفعل عندما لا تكون الكرة معنا، وأن أكون سعيدا عندما أمتلك الكرة. ألعب كرة جيدة واضغط بقوة بدون كرة".

وأتم "ما زلنا في بداية الموسم، لعبنا 3 مباريات وعلينا مواصلة العمل وحصد الثلاث نقاط في المباراة المقبلة".

أرتيتا انتصر في آخر مواجهتين بين الفريقين، ولكن كلوب تفوق على منافسه الإسباني وحصد نقطته التاسعة في البطولة مشتركا في الصدارة مع ليستر سيتي وإيفرتون، فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط، في ظل مشاركة محمد صلاح ومحمد النني طوال المباراة مع الفريقين، وصناعة صلاح لهدف.

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