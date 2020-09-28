رسميا – طنطا أول الهابطين من الدوري

تأكد هبوط طنطا من الدوري الممتاز اليوم الإثنين رسميا بعد النتائج التي آلت إليها مباريات الجولة 30 من المسابقة.

ويحتل طنطا المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق 13 نقطة عن الجونة صاحب المركز الـ15 والذي يضمن لصاحبه البقاء في الدوري.

ويتبقى لطنطا أربع مباريات فقط إن فاز فيهم جميعا سيصل لـ30 نقطة وهو ليس كافيا للبقاء في الدوري.

واستبدال طنطا مدربيه أكثر من مرة خلال الموسم الجاري إذ أنه بدأ بأيمن المزين ثم رحل وجاء أحمد سامي لمباراة وحيدة وعاد أيمن المزين لمباراة أخرى ورحل وجاء رضا عبد العال.

ولم ينجح طنطا في الاستمرار في الدوري لموسمين متتاليين مثلما فعل في موسمي 2016-2017 و2017-2018.

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