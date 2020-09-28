المقاولون لـ في الجول: سنقاضي كل من أشاع إصابة طاهر بـ كورونا

قال محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب، إن النادي سيقاضي من أشاع إصابة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق بفيروس كورونا.

وكانت تقارير قد زعمت إصابة اللاعب بفيروس كوفيد 19، ولكن عادل نفى ذلك الأمر.

وقال عادل لـ FilGoal.com: "سنقاضي كل وسيلة إعلام أو موقع تناول خبرا كاذبا عن الفريق وأشاع البلبلة".

وأردف "طاهر محمد طاهر سليم ولا يعاني من كورونا، وسيشارك مع الفريق ضد نادي مصر".

وشدد "سنقاضي من تناول هذا الأمر، حتى لا يتكرر مرة أخرى".

المقاولون العرب يحتل المركز الرابع في الدوري بـ 49 نقطة.

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