حمدي فتحي: مستقبل فايلر مع الأهلي؟ نركز فقط على بطولة إفريقيا

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 22:37

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي - وادي دجلة

شدد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي على أن جميع لاعبي فريقه لا ينصتون لأي ما يقال عن الفريق في الإعلام.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال حمدي فتحي عبر قناة الأهلي: "حلم اللاعبين والجماهير هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا ونركز فقط على تحقيق هذا الحلم الغائب منذ فترة عن الأهلي".

وبسؤاله هل يؤثر ما يقال عن مستقبل ريني فايلر مع الأهلي على الفريق رد قائلا: "لا نركز في أي شيء يقال خارج الفريق وتركيزنا فقط على دوري أبطال إفريقيا".

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وأتم تصريحاته "نعلم جيدا داخل الفريق أهمية الفوز ببطولة إفريقيا بالنسبة للجماهير ومجلس الإدارة، لذلك نركز جميعا في الوقت الحالي على تحقيق هذا الهدف ولا نلتفت لأي شيء آخر".

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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