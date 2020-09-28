متولي: أسير في العلاج بشكل جيد واخترت إجراء جراحة الصليبي في مصر لاستغلال الوقت

كشف محمود متولي مدافع الأهلي عن مستجدات علاجه مع الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وقال متولي عبر قناة الأهلي: "أسير في العلاج الطبيعي وعلاج الماء بشكل جيد منذ شهر".

وأضاف "الأهلي خيرني بين إجراء جراحة الرباط الصليبي في مصر أو ألمانيا".

وتابع "لكني اخترت إجراء الجراحة في مصر لتوفير الوقت لأن ذلك سيساعدني على العودة بشكل أسرع".

وأتم تصريحاته "لدي رغبة في العودة بشكل أفضل والمشاركة مرة أخرى مع الأهلي في المباريات".

وتعرض متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي وأسوان في الدوري.

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