وليد سليمان يكشف موعد عودته للمشاركة مع الأهلي
الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 22:37
كتب : FilGoal
كشف وليد سليمان لاعب الأهلي عن موعد عودته للمشاركة مع الفريق الأحمر بعد تعافيه من الإصابة.
وليد سليمان
النادي : الأهلي
وغاب وليد سليمان عن مواجهة طنطا الماضية في الدوري المصري بسبب الإصابة.
وقال وليد سليمان عبر قناة الأهلي: "أعاني من كدمة قوية في الظهر أبعدتني عن مواجهة طنطا".
وأضاف "قد أعود للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة المقاولون العرب في الدوري".
وأتم تصريحاته "ولكن من الصعب اللحاق بمباراة الترسانة المقبلة في كأس مصر".
ويلعب الأهلي ضد الترسانة في دور الـ16 لكأس مصر يوم الأربعاء المقبل".
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