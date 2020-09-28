وليد سليمان يكشف موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

كشف وليد سليمان لاعب الأهلي عن موعد عودته للمشاركة مع الفريق الأحمر بعد تعافيه من الإصابة.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وغاب وليد سليمان عن مواجهة طنطا الماضية في الدوري المصري بسبب الإصابة.

وقال وليد سليمان عبر قناة الأهلي: "أعاني من كدمة قوية في الظهر أبعدتني عن مواجهة طنطا".

وأضاف "قد أعود للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة المقاولون العرب في الدوري".

وأتم تصريحاته "ولكن من الصعب اللحاق بمباراة الترسانة المقبلة في كأس مصر".

ويلعب الأهلي ضد الترسانة في دور الـ16 لكأس مصر يوم الأربعاء المقبل".

اقرأ أيضا:

ملامح كرة أروابارينا المرشح للأهلي

تفاصيل الملف الطبي الذي طلبه باتشيكو في الزمالك