مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) - (0) أرسنال.. العارضة تنقذ أرسنال

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 20:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أوباميانج - ليفربول - أرسنال

يستضيف ليفربول أرسنال في قمة الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تشهد مشاركة محمد صلاح أساسيا مع الريدز، ومحمد النني مع المدفعجية.

طالع تفاصيل المباراة من هنا

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ق21: تسديدة رهييييبة من أرنولد تلمس بيللرين وتغير اتجاهها وتضرب عارضة لينو

ق16: عرضية أخرى من أرنولد يقابلها ماني بصاروخية يتألق أمامها بيرند لينو

ق11: أخطر فرص المباراة.. عرضية من أرنولد يقابلها فان دايك برأسية يخرجها ديفيد لويز من أمام خط المرمى

ق3: إنذار لساديو ماني بعد تدخل قوي بالمرفق على كيران تيرني

انطلاق المباراة

ليفربول أرسنال في إنجلترا
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