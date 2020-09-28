مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) - (0) أرسنال.. العارضة تنقذ أرسنال
الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 20:58
كتب : FilGoal
يستضيف ليفربول أرسنال في قمة الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تشهد مشاركة محمد صلاح أساسيا مع الريدز، ومحمد النني مع المدفعجية.
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ق21: تسديدة رهييييبة من أرنولد تلمس بيللرين وتغير اتجاهها وتضرب عارضة لينو
ق16: عرضية أخرى من أرنولد يقابلها ماني بصاروخية يتألق أمامها بيرند لينو
ق11: أخطر فرص المباراة.. عرضية من أرنولد يقابلها فان دايك برأسية يخرجها ديفيد لويز من أمام خط المرمى
ق3: إنذار لساديو ماني بعد تدخل قوي بالمرفق على كيران تيرني
انطلاق المباراة