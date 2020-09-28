أولي: أروابارينا على رأس أولويات الأهلي حال رحيل فايلر.. لديه فرصة تدريب "بطل حقيقي"

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 17:32

كتب : FilGoal

رودولفو أروابارينا

قال تقرير أرجنتيني إن مدرب شباب الأهلي دبي السابق رودولفو أروابارينا، على رأس أولويات الأهلي حال رحيل مدربه الحالي، السويسري ريني فايلر.

وكتبت جريدة "أولي" الأرجنتينية الشهيرة: "أروابارينا يبحث عن الثأر بعدما انتهت تجربته السابقة بشكل غير متوقع بعد رحيله عن شباب الأهلي دبي بسبب فشله في الحفاظ على تقدمه 2-0 في مباراة ضد النصر في مارس الماضي".

وأكمل التقرير "ما حدث أبقى أروابارينا دون عمل، ولكنه الآن يبدو على وشك استكمال رحلته في إفريقيا، وبالتحديد في الأهلي، الذي وضعه كمرشح رئيسي حال رحيل مدربه السويسري ريني فايلر يوم الأول من أكتوبر".

أخبار متعلقة
وكيل أروابارينا لـ في الجول: المدرب لايزال يدرس فكرة تدريب الأهلي ولكننا لم نتلق عرضا رسميا في الجول يكشف - الأهلي يخير فايلر.. وموقف النادي من سباليتي مران الأهلي - وليد سليمان خارج مباراة الترسانة وفحص طبي للشيخ وأجاي

اقرأ – في الجول يكشف - الأهلي يخير فايلر

وأوضح التقرير "في حال حدوث ذلك، سيحصل لاعب ومدرب بوكا جونيورز السابق على فرصة تدريب بطل حقيقي".

وأكمل "الأهلي يمر بألفية أكثر من رائعة، فمنذ العام 2000 فاز بـ 41 بطولة، في حين فاز بايرن ميونيخ بـ 40 لقب. حصل على 12 لقب دوري منذ نفس العام، و5 كؤوس محلية و11 سوبر محلي و6 ألقاب دوري أبطال إفريقيا و6 سوبر قاري وفاز أيضا بالكونفدرالية الإفريقية".

وفي وقت سابق، كشف أوجستين جمارنيك وكيل المدرب الأرجنتيني المرشح لقيادة الأهلي عن عدم تلقي اتصالات رسمية من النادي الأحمر حتى الآن.

وكان مراسل FilGoal.com ذكر أن مدرب بوكا جونيورز وشباب أهلي دبي السابق مرشح لقيادة الأهلي، في حال رحيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال جمارنيك لـFilGoal.com: "الأهلي لم يتواصل معنا بشكل رسمي حتى الآن".

واستدرك "أروابارينا يعرف الأهلي وتاريخه جيدا، ولذلك لا اعتقد أنه سيجد مشكلة في الانتقال إلى مصر وتدريب الفريق لو تلقى عرضا رسميا".

ثم أضاف "يدرس أروابارينا الآن فكرة الانتقال إلى مصر وتدريب الأهلي، ولكنه لم يصل إلى قرار حتى الآن".

كما أكد ليونيل روفي الشريك الآخر في وكالة أروابارينا عدم تلقي عروض رسمية من الأهلي حتى الآن.

يذكر أن أروابارينا صاحب الـ45 عاما قاد بوكا جونيوز لثنائية الدوري والكأس في 2015، والريان القطري للتتويج بكأس الشيخ جاسم في 2018، وشباب أهلي دبي للتتويج بكأسي رئيس الدولة والخليج العربي موسم 2018-2019.

الأهلي رودولفو أروابارينا ريني فايلر
نرشح لكم
أخر الأخبار
عنصر الخبرة لفريق بيرلسكوني.. رسميا - بواتينج إلى مونزا الإيطالي 2 دقيقة | أوروبا
"هاتريك" كابو يقود دجلة للفوز على الإنتاج برباعية.. والإسماعيلي يهزم الطلائع في الـ+90 9 دقيقة | الدوري المصري
لاعب يونايتد السابق: سولشاير لا يريد قتل الفريق.. ما يحدث هُراء 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إعارة جديدة.. رسميا - كاريوس من ليفربول إلى يونيون برلين 32 دقيقة | ميركاتو
رودري: الكرة لم تكن عادلة مع مانشستر سيتي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر – فولام (0) - (2) أستون فيلا.. هوريهان والثاااني 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الأهلي يتمم إجراءات ضم أسامة الجزيري من الترجي التونسي 49 دقيقة | مصر
الدرجة الثانية - مطاردة نارية مستمرة بين غزل المحلة وفاركو.. و الأعين تترقب الدربي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب
قد ينال إعجابك