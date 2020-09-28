أولي: أروابارينا على رأس أولويات الأهلي حال رحيل فايلر.. لديه فرصة تدريب "بطل حقيقي"

قال تقرير أرجنتيني إن مدرب شباب الأهلي دبي السابق رودولفو أروابارينا، على رأس أولويات الأهلي حال رحيل مدربه الحالي، السويسري ريني فايلر.

وكتبت جريدة "أولي" الأرجنتينية الشهيرة: "أروابارينا يبحث عن الثأر بعدما انتهت تجربته السابقة بشكل غير متوقع بعد رحيله عن شباب الأهلي دبي بسبب فشله في الحفاظ على تقدمه 2-0 في مباراة ضد النصر في مارس الماضي".

وأكمل التقرير "ما حدث أبقى أروابارينا دون عمل، ولكنه الآن يبدو على وشك استكمال رحلته في إفريقيا، وبالتحديد في الأهلي، الذي وضعه كمرشح رئيسي حال رحيل مدربه السويسري ريني فايلر يوم الأول من أكتوبر".

اقرأ – في الجول يكشف - الأهلي يخير فايلر

وأوضح التقرير "في حال حدوث ذلك، سيحصل لاعب ومدرب بوكا جونيورز السابق على فرصة تدريب بطل حقيقي".

وأكمل "الأهلي يمر بألفية أكثر من رائعة، فمنذ العام 2000 فاز بـ 41 بطولة، في حين فاز بايرن ميونيخ بـ 40 لقب. حصل على 12 لقب دوري منذ نفس العام، و5 كؤوس محلية و11 سوبر محلي و6 ألقاب دوري أبطال إفريقيا و6 سوبر قاري وفاز أيضا بالكونفدرالية الإفريقية".

وفي وقت سابق، كشف أوجستين جمارنيك وكيل المدرب الأرجنتيني المرشح لقيادة الأهلي عن عدم تلقي اتصالات رسمية من النادي الأحمر حتى الآن.

وكان مراسل FilGoal.com ذكر أن مدرب بوكا جونيورز وشباب أهلي دبي السابق مرشح لقيادة الأهلي، في حال رحيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال جمارنيك لـFilGoal.com: "الأهلي لم يتواصل معنا بشكل رسمي حتى الآن".

واستدرك "أروابارينا يعرف الأهلي وتاريخه جيدا، ولذلك لا اعتقد أنه سيجد مشكلة في الانتقال إلى مصر وتدريب الفريق لو تلقى عرضا رسميا".

ثم أضاف "يدرس أروابارينا الآن فكرة الانتقال إلى مصر وتدريب الأهلي، ولكنه لم يصل إلى قرار حتى الآن".

كما أكد ليونيل روفي الشريك الآخر في وكالة أروابارينا عدم تلقي عروض رسمية من الأهلي حتى الآن.

يذكر أن أروابارينا صاحب الـ45 عاما قاد بوكا جونيوز لثنائية الدوري والكأس في 2015، والريان القطري للتتويج بكأس الشيخ جاسم في 2018، وشباب أهلي دبي للتتويج بكأسي رئيس الدولة والخليج العربي موسم 2018-2019.